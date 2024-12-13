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У Сухопутних військах оголосили масштабну трансформацію. Які зміни відбудуться

Автор:
Ірина Перепечко
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабну трансформацію, яка має вплинути на ситуацію на фронті на користь України.

Про це він розповів на Ставці верховного головнокомандувача в четвер, 12 грудня.

Головними пріоритетами будуть люди, технології та прозоре управління. Трансформація охопить рекрутинг і військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.

Йдеться про наступні зміни:

За його словами, усі ці зміни підтримує верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Трансформацію війська реалізовуватимуть спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, волонтерами та благодійними фондами.

«Сухопутні війська Збройних сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою!» — наголосив генерал-майор Михайло Драпатий.