У Сухопутних військах оголосили масштабну трансформацію. Які зміни відбудуться

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабну трансформацію, яка має вплинути на ситуацію на фронті на користь України.

Про це він розповів на Ставці верховного головнокомандувача в четвер, 12 грудня.

Головними пріоритетами будуть люди, технології та прозоре управління. Трансформація охопить рекрутинг і військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових.

Йдеться про наступні зміни:

Військова підготовка. Реформування навчальних програм і центрів, використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту. Драпатий наголосив, що головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Також акцентуватимуть увагу на військовому лідерстві та знанні технологій.

Реформування навчальних програм і центрів, використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту. Драпатий наголосив, що головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Також акцентуватимуть увагу на військовому лідерстві та знанні технологій. Рекрутинг та соціальна підтримка. У Сухопутних військах запровадять прозору модель рекрутингу без корупції. Військовослужбовці також відчують зміни у соціальній підтримці.

У Сухопутних військах запровадять прозору модель рекрутингу без корупції. Військовослужбовці також відчують зміни у соціальній підтримці. Технології. Український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

Український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою. Оптимізація управлінських процесів. Потрібна «маневреність та ефективність» в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація. Першими сферами, які відчують такі зміни, стануть логістика та військова підготовка. Бо вони вирішальні для боєздатності українського війська, наголосив командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

За його словами, усі ці зміни підтримує верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Трансформацію війська реалізовуватимуть спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, волонтерами та благодійними фондами.

«Сухопутні війська Збройних сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою!» — наголосив генерал-майор Михайло Драпатий.