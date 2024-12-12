Жінка вимагала у дружини військового мільйон гривень за його повернення з полону. Її підозрюють у шахрайстві

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Правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві мешканці Києва, яка обіцяла дружині захисника «Азовсталі» допомогти повернути його з полону — за прискорення процесу вона вимагала мільйон гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Слідство зʼясувало, що фігурантка розповідала дружині захисника «Азовсталі», що має власні зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського військового.

В СБУ кажуть, що підозрювана маніпулювала емоційним станом потерпілої та погрожувала їй поганими наслідками для чоловіка, якщо вона не заплатить гроші.

Правоохоронці затримали жінку тоді, коли вона отримувала частину коштів від потерпілої. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон і банківські картки з доказами злочинної діяльності.

Фігурантці загрожує до 8 років позбавлення волі.