У Запоріжжі закінчили пошуково-рятувальну операцію. Загинуло 11 людей

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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію після удару РФ по клініці 10 грудня.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Через ворожу атаку загинули 11 людей. Також відомо про 22 поранених, серед них — 5-річна дівчинка.

Пошуково-рятуальна операція тривала понад 46 годин. Увесь цей час на місці ворожого удару працювали співробітники ДСНС, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи. За цей час громадяни подали 120 заяв про пошкодження майна.