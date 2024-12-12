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Світло по всій Україні вимикатимуть за новою схемою. Ось які зміни

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Відтепер світло вимикатимуть за новою схемою, щоб зробити графіки відключень рівними для всіх областей України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Побутові споживачі

Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість вимкнень світла кожної групи неможливо, остаточно це вирівнюватимуть за підсумками тижня. За це відповідатимуть обленерго.

Промисловість та бізнес

Якщо підприємства не виконують команду про застосування графіків обмеження потужності, то обленерго можуть самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі — застосувати графік аварійних відключень до споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Усі оператори системи розподілу світла адаптують свої графіки до нових вимог. Про зміну графіків відключення у кожному з регіонів можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго.