Світло по всій Україні вимикатимуть за новою схемою. Ось які зміни

Новини

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Відтепер світло вимикатимуть за новою схемою, щоб зробити графіки відключень рівними для всіх областей України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Побутові споживачі

Кожну чергу графіків погодинних відключень світла додатково розділять на дві підчерги . Це дозволить точно розподілити обмеження між регіонами та всередині кожної області. Тобто якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчери можуть вимкнути пів черги. Або ж дві з половиною черги, якщо двох черг відключення замало.

графіків погодинних відключень світла . Це дозволить точно розподілити обмеження між регіонами та всередині кожної області. Тобто якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчери можуть вимкнути пів черги. Або ж дві з половиною черги, якщо двох черг відключення замало. Вимкнення та повернення світла офіційно займатиме до 30 хвилин .

. Графіки погодинних відключень світла в усіх областях уніфікують. Тобто кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли обмеження застосовуватимуть щодо неї — з урахуванням розподілу за критеріями день / ніч, будень / вихідний.

Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість вимкнень світла кожної групи неможливо, остаточно це вирівнюватимуть за підсумками тижня. За це відповідатимуть обленерго.

Промисловість та бізнес

Якщо підприємства не виконують команду про застосування графіків обмеження потужності, то обленерго можуть самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі — застосувати графік аварійних відключень до споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Усі оператори системи розподілу світла адаптують свої графіки до нових вимог. Про зміну графіків відключення у кожному з регіонів можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго.