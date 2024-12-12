В Україні заочно засудили голову Держдуми РФ — він визнавав «незалежність» окупованих Донецької та Луганської областей

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В Україні заочно засудили до 15 років увʼязнення голову Держдуми РФ Вʼячеслава Володіна. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що фігурант брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для цього 15 лютого 2022 року він виніс на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Володін публічно підтримав це рішення і так гарантував потрібну кількість голосів, щоб «ухвалити» його.

Після цього він організував ратифікацію так званого договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Кремлем і терористичними організаціями бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Це Росія використала як формальну підставу, щоб почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Зараз Володін продовжує виправдовувати російську окупацію українських територій і виступати на підтримку збройної агресії Росії. Про це він часто заявляє під час засідань Держдуми РФ та в ефірах кремлівських пропагандистів.

Його термін покарання почне відлік з моменту, коли його затримають — зараз він перебуває в Росії.