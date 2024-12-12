«Репортери без кордонів»: За 2024 рік у світі вбили 54 журналісти

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У 2024 році у світі під час виконання професійних обовʼязків загинули 54 журналісти, ще 550 перебувають у вʼязницях.

Про це йдеться у щорічному звіті організації «Репортери без кордонів».

Автори звіту кажуть, що в 2024 році тривожно збільшилася кількість нападів на журналістів, особливо у зонах конфліктів. Усього 31 із 54 журналістів убили саме в зонах конфліктів, тобто 57,4% від загального числа — це максимальне значення з 2020 року.

Сектор Гази виділили як найнебезпечніший регіон у світі, де за цей рік загинуло 30% від усіх загиблих журналістів — 16 людей. «Репортери без кордонів» заявили, що журналісти загинули через дії ізраїльських військових. Майже у всіх випадках Ізраїль стверджує, що вбивства журналістів були ненавмисними. Також журналісти гинули в Іраку, Судані, М’янмі та Україні.

Найнебезпечніша для журналістів країна — Палестина. За останні пʼять років там фіксують більше загиблих журналістів, ніж у будь-якій іншій країні. За інформацією «Репортерів без кордонів», з жовтня 2023 року в Палестині вбили більш як 145 журналістів, а щонайменше 35 з них — під час виконання професійних обов’язків.

Другий найнебезпечніший регіон для журналістів — країни Азії. Сім журналістів загинули у Пакистані, а ще пʼять — у Бангладеш, під час великих антиурядових протестів.

«Журналісти не вмирають — їх вбивають; вони не сидять у вʼязниці — режими їх увʼязнюють; вони не зникають — їх викрадають. Ці злочини, часто організовані урядами та озброєними групами, порушують міжнародне право і дуже часто залишаються безкарними», — каже генеральний директор RSF Тібо Бруттен.

Також у звіті фіксують зростання кількості затриманих журналістів цього року на 7,2%. Це значною мірою повʼязане з арештами журналістів у Росії (+8 людей) та Ізраїлі (+17 людей). Найбільше журналістів увʼязнені в Китаї (124 людини, з них 11 у Гонконзі), М’янмі (61), Ізраїлі (41) і Білорусі (40).

У заручниках залишаються 55 журналістів, більшість із них — у Сирії, викрадені терористичною «Ісламською державою», тож отримати інформацію про їхню долю надзвичайно складно. Крах режиму Башара Асада в Сирії відкрив вікно надії, зазначають «Репортери без кордонів». Ємен став єдиною країною, яка викрала двох нових заручників у 2024 році.

Майже 100 журналістів досі вважаються зниклими безвісти у 34 країнах світу — понад чверть цих журналістів зникли за останні 10 років. Мексика — країна з найбільшою кількістю зниклих журналістів.