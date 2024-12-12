Джерела «Бабеля»: У Підмосковʼї ліквідували розробника ракет Х-69 Шатського
- Автор:
- Оля Березюк
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У Підмосковʼї ліквідували розробника крилатих ракет Х-69 Михайла Шатського.
Цю інформацію підтвердили «Бабелю» джерела в розвідці.
Першим про ліквідацію Шатського написав російський журналіст Олександр Невзоров. За його даними, стрілянина сталась в Котельниках Московської області.
Про цю стрілянину ще 10 грудня повідомляв російський канал «РЕН ТВ» — там, з посиланням на джерела, казали про замовне вбивство. Стрілець зник із місця події.
Шатський був заступником генерального конструктора, керівником відділу програмного забезпечення московського КБ «Марс».
Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА.