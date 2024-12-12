Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила ще 1 390 військових та шість танків

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Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби, 11 грудня, Росія втратила 1 390 військових убитими й пораненими, а також понад десяток одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові знищили ще шість танків, 28 бойових броньованих машин, пʼять артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський заявив, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.