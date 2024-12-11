AP: Росія найближчим часом може знову вдарити по Україні ракетою «Орєшнік»

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Розвідка США вважає, що РФ може знову використати свою нову балістичну ракету середньої дальності проти України вже найближчими днями.

Про це пише Associated Press, посилаючись на анонімного посадовця.

Співрозмовник видання зазначив, що уряд США розглядає «Кедр» радше як спробу залякування населення, аніж зброю, здатну змінити хід війни. У Кремля лише кілька таких експериментальних ракет. Вони мають меншу боєголовку, ніж інші ракети, які запускають по Україні, каже чиновник.

У США вважають, що зброю створили на базі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Її заявлені характеристики — максимальна дальність польоту 6 тисяч кілометрів.

За часів СРСР Вашингтон і Москва уклали договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Дія документа завершилася у 2019 році. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш тоді заявив, що разом із цією угодою світ втратить «безцінний запобіжник від ядерної війни».

Що передувало

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж».

Тим часом Путін у зверненні до росіян сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні.