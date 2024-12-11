Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Посли Європейського Союзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомило угорське головування в Раді Євросоюзу.

Нові заходи включають обмеження «тіньового флоту» РФ — тобто суден третіх країн, які допомагають РФ обходити західні санкції.

Також санкції ввели проти людей та організацій з Росії та третіх країн, які сприяють військовому і технологічному вдосконаленню Росі, допомагаючи їй обходити експортні обмеження.

«ЄС і його партнери по G7 мають намір далі тиснути на Кремль. Я вітаю угоду щодо нашого 15-го пакета санкцій, націленого, зокрема, на тіньовий флот Росії», — сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Останніми місяцями в Європейському Союзі все складніше ухвалювати пакети санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето і блокує такі рішення. Так на початку грудня посли ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям, щоб вони вивели інвестицій з РФ.