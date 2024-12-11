Горбатий кит мігрував трьома океанами, подолавши 13 тисяч кілометрів — це рекорд

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Самець горбатого кита подолав понад 13 тисяч кілометрів від узбережжя Колумбії до Занзібару. Шукаючи собі пару, він встановив рекорд у відстані міграції для свого виду.

Про це повідомляє журнал Live Science.

Вчені припускають, що кит мандрував саме з метою спарювання, адже рухався з одного місця розмноження китів до іншого. Річ у тім, що завдяки зусиллям із захисту цих тварин збільшилася кількість особин, відповідно, посилилася й конкуренція між ними.

За допомогою ШІ науковці аналізували світлини китів з вебсайту Happywhale, де користувачі діляться своїми спостереження за тваринами. Спершу самця горбатого кита ідентифікували за хвостовим плавцем у 2013 та 2017 роках поблизу Колумбії. У 2022 році цю ж особину помітили вже біля східного узбережжя Африки поблизу Занзібару.

Відстань між цими точками становить 120 градусів довготи та 13 046 кілометрів по дузі, яка з’єднує їх на глобусі. Та насправді шлях тварини був набагато довшим. Ймовірно, кит рушив на південь від Колумбії через Південний та Атлантичний океани аж до місця розмноження в Індійському океані. В обох місцинах його помічали у групах інших самців, які конкурували за увагу самиці.

Горбатим китам властива міграція у холодніші води для харчування та в тепліші для розмноження. Однак тепер є свідчення їхніх подорожей різними місцями для пошуку пари та змішування популяцій з декількох океанів. Кит міг подолати таку відстань через нестачу їжі чи зміни клімату, це хочуть дослідити ретельніше.