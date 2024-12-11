Парламент Канади схвалив військову допомогу Україні на майже $600 мільйонів

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Палата громад парламенту Канади затвердила увечері 10 грудня додаткові кошти сумою 21,1 мільярда канадських доларів. З них 764 мільйони витратять на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр оборони Канади Білл Блер зазначив, що ці кошти витратять на «боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги».

У документ додаткового фінансування бюджету Канади також включили 400 мільйонів канадських доларів на фінансову допомогу Україні, яку виділять зі спеціального рахунку Міжнародного валютного фонду.

Парламент Канади також затвердив виділення 45 мільйонів канадських доларів на «гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні».

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, Канада надала Україні $5,4 мільярда.

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