Удар по клініці в Запоріжжі. Кількість загиблих зросла до восьми

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Російський удар по приватній медклініці у Запоріжжі забрав життя восьми людей.

Про це повідомляє ДСНС.

О 12:12 стало відомо, що з-під завалів дістали тіло восьмої жертви. Постраждали від атаки 22 людини, серед яких дитина.

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди.