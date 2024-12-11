Удар по клініці в Запоріжжі. Кількість загиблих зросла до восьми
- Автор:
- Оля Березюк
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Російський удар по приватній медклініці у Запоріжжі забрав життя восьми людей.
Про це повідомляє ДСНС.
О 12:12 стало відомо, що з-під завалів дістали тіло восьмої жертви. Постраждали від атаки 22 людини, серед яких дитина.
На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди.
- Росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю ввечері 10 грудня. Атака зруйнувала приватну клініку й пошкодила будівлі поруч.