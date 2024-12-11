Ексрегіоналу Колесніченку повідомили про підозру у держзраді

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Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді народному депутату VI та VII скликань від забороненої Партії регіонів.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань.

У відомствах не уточнюють імені фігуранта, але судячи з деталей справ та опублікованих фото, мова про Вадима Колесніченка.

Окрім держзради, його також підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації держави-агресора.

Депутат до подій Революції гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією. Він, серед іншого, організовував провокативні акції, аби розсварити Україну з Польщею.

У 2014 році він достроково склав із себе повноваження депутата та втік на тимчасово окуповані території АР Крим. Там влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався так званим губернатором Севастополя.

Після цього ексдепутат продовжував робити антиукраїнські заяви у кримських медіа, знімав антиукраїнські відеозаписи.

У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України він публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність.