Ексрегіоналу Колесніченку повідомили про підозру у держзраді
- Автор:
- Оля Березюк
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Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді народному депутату VI та VII скликань від забороненої Партії регіонів.
Про це повідомили Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань.
У відомствах не уточнюють імені фігуранта, але судячи з деталей справ та опублікованих фото, мова про Вадима Колесніченка.
Окрім держзради, його також підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації держави-агресора.
Депутат до подій Революції гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС та натомість зблизити її з Росією. Він, серед іншого, організовував провокативні акції, аби розсварити Україну з Польщею.
У 2014 році він достроково склав із себе повноваження депутата та втік на тимчасово окуповані території АР Крим. Там влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався так званим губернатором Севастополя.
Після цього ексдепутат продовжував робити антиукраїнські заяви у кримських медіа, знімав антиукраїнські відеозаписи.
У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України він публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність.
- Вадим Колесніченко був народним депутатом від Партії регіонів у 2006—2014 роках. Співавтор скандального мовного закону, також відомого як «закон Ківалова — Колесніченка», який значно розширював використання російської мови.
- На початку листопада 2024 року Колесніченка засудили до 5 років позбавлення волі. Прокурори довели, що він у квітні 2010 року в Українському домі в Києві організував і керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня — польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Його метою було розпалювання національної ворожнечі й ненависті.