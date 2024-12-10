Удар по клініці в Запоріжжі. Кількість жертв зросла до чотирьох, 20 людей постраждали
- Автор:
- Оля Березюк
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Кількість жертв російської атаки по Запоріжжю зросла до чотирьох.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Станом на 19:59 відомо про 20 поранених: 13 людей у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці.
Також Федоров розповів, що медикам вдалось реанімувати одного з постраждалих, якого раніше вважали загиблим.
- Росіяни вдарили по Запоріжжю ввечері 10 грудня. Атака зруйнувала приватну клініку й пошкодила будівлі поруч.