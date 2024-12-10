Зеленський розповів про успішні випробування нової української ракети «Рута»
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
Володимир Зеленський 10 грудня розповів про випробування нової ракети вітчизняного виробництва «Рута».
Про це йшлося в його промові на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року.
«Ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло». Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети «Рута». Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів», — каже президент.
Крім того, Зеленський заявив, що Україні необхідні ще 10—12 ЗРК Patriot. Він переконаний, що в разі, якщо небо над Україною буде захищеним, жодне російське озброєння не влучатиме по цивільній інфраструктурі.
«Головні гарантії безпеки для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що збереже життя українцям, — це системи протиповітряної оборони. Всі розуміють, що 10—12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною», — каже президент.
- Відомо, що в День ЗСУ, 6 грудня, Сили оборони України отримали першу партію нової української зброї — ракет-дронів «Пекло». Вони мають швидкість до 700 кілометрів на годину й дальність ураження 700 кілометрів. Вже є пʼять успішних застосувань цих ракет-дронів.