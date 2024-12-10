У США виплатять $72 млн компенсації жертвам «темних схем» гри Fortnite — гравців спонукали до небажаних покупок

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Wikipedia / Sergey Galyonkin

Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала процес відшкодування споживачам, які постраждали від тактики «темних шаблонів» Epic Games, яка призвела до небажаних покупок.

Про це пише Games Industry.

FTC повідомила, що понад $72 мільйони буде відшкодовано, а середній платіж становитиме близько $114.

Організація повідомила, що наразі надсилає першу партію з 629 344 платежів (половина з них — чеки, а інша — платежі PayPal), а решту платежів надішлють пізніше.

Це частина мирової угоди, досягнутої в грудні 2022 року, згідно з якою Epic зобов’язали виплатити понад пів мільярда доларів для погашення звинувачень FTC.

Серед них $275 мільйонів за порушення Закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті та $245 мільйонів за дизайн, що використовує «темні шаблони», щоб змусити мільйони гравців робити ненавмисні покупки.

FTC почала сповіщати споживачів, які мають право на відшкодування, ще у вересні 2023 року, а це понад 37 мільйонів людей.