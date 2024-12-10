У Британії суд заборонив називати «молоком» рослинні альтернативи

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Апеляційний суд Великої Британії заборонив компанії Oatly та іншим виробникам називати «молоком» рослинні альтернативи.

Про це пише DairyNews.

Рішення апеляційного суду підтверджує, що термін «молоко» законодавчо зарезервований для «нормального секрету молочної залози, отриманого в результаті одного або кількох доїнь без додавання або вилучення з нього».

Це рішення узгоджується з регулюванням Європейського Союзу 2013 року, яке залишається актуальним у британському законодавстві навіть після Brexit.

Судовий розгляд розпочався після того, як Oatly у 2019 році спробувала зареєструвати слоган Post Milk Generation («Постмолочне покоління»). Асоціація Dairy UK заявила, що ця фраза порушує правила маркування та може ввести споживачів в оману. Хоча спочатку Високий суд підтримав Oatly, Апеляційний суд став на бік молочної індустрії, заборонивши використовувати цей слоган для вівсяних напоїв.

Це рішення відображає загальносвітову тенденцію до посилення обмежень на маркування рослинних продуктів. Велика Британія може наслідувати приклад Франції та Південної Африки, які вже ввели жорсткіші правила, заборонивши навіть такі терміни, як «не молоко» чи «типу йогурт».

У США, наприкоад, кілька штатів ухвалили закони, що забороняють такі терміни, як «мигдальне молоко» або «вегетаріанський бургер», з огляду на побоювання, що вони можуть ввести в оману споживачів. Аналогічно Франція намагалася заборонити терміни, повʼязані з мʼясом, такі як «веганська ковбаса», але Європейський суд заблокував цей крок, заявивши, що чіткого маркування інгредієнтів достатньо, щоб уникнути плутанини.