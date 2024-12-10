Ізраїль заявляє, що знищив сирійський флот

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Ракетні кораблі військово-морських сил Ізраїлю знищили сирійський військовий флот у ніч на 10 грудня під час операції з «усунення стратегічних загроз для країни».

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час візиту на військово-морську базу в Хайфі.

За його словами, ізраїльські сили закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами і створюють на півдні Сирії «стерильну оборонну зону» без постійної присутності Ізраїлю.

Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу наголошував, що падіння режиму Башара Асада в Сирії 8 грудня відкриває «нові великі можливості» для Ізраїлю і стало результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні — Ірану і ліванському терористичному угрупованню «Хезболла».

Ізраїльські військові одразу після падіння Асада зайняли буферну зону на Голанських висотах, бо, як каже Нетаньягу, перестала діяти угода про розмежування із Сирією 1974 року