Росіяни вдарили по клініці в Запоріжжі. Є загиблі й поранені

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Російські військові вдень 10 грудня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнована приватна клініка та пошкоджені будівлі поруч.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 16:05 відомо про трьох загиблих і 11 поранених. Рятувальники шукають людей під завалами клініки. Один з поранених у важкому стані. Серед постраждалих — двоє лікарів.

Оновлення: кількість постраждалих зросла до 14.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де була оголошена повітряна тривога. У Запорізькій області тривогу оголосили о 15:00, вона тривала до 15:32. Іван Федеров о 15:03 написав, що в місті пролунав вибух.

Тільки за минулу добу російські окупанти завдали 313 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Ворог запустив 157 БпЛА різної модифікації, тричі обстрілював з РСЗВ і здійснив 153 артобстріли.