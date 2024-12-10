Польща вкотре продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

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У Польщі вчергове продовжили на 90 днів дію буферної зони на кордоні з Білоруссю. Документ набуває чинності 10 грудня.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Там кажуть, що саме через буферну зону, яку ввели 13 червня цього року, кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону зменшилася приблизно на 41%.

З 13 червня по 5 грудня цього року зафіксували майже 11,2 тисячі таких випадків. А у той же період минулого року їх було понад 19 тисяч.

З 1 січня по 5 грудня 2024 року польські прикордонники висунули звинувачення в організації та пособництві нелегальній міграції 585 людям, серед них — громадяни України (274), Польщі (82), Білорусі (50) і Грузії (30). Вже 153 людям обрали запобіжні заходи.

Наразі прикордонники видали 297 дозволів на перебування в буферній зоні.

Розширення буферної зони також сприятиме обмеженню діяльності контрабандних груп, відповідальних за нелегальну міграцію, кажуть у польському МВС.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм вантажівками щебінь і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками та стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Цього року ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі. На початку червня 2024 року помер польський прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з Білоруссю — мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці. Саме після цього випадку Польща 13 червня 2024 року запровадила буферну зону — вона охоплює ділянку польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 кілометрів.