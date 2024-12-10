Правоохоронці затримали банду, яка вимагала 1,5 мільйона гривень у пораненого бійця ЗСУ

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Правоохоронці затримали трьох членів угруповання, які вимагали гроші з важкопораненого воїна Збройних сил України та його дружини.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство каже, що учасники угруповання вдерлися до помешкання військового, коли дізналися, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій. Вимагаючи гроші, вони погрожували подружжю ножем.

За матеріалами справи, зʼясували, що фігуранти вимагали від подружжя $3 тисячі одним переказом, а загалом хотіли отримати майже 1,5 мільйона гривень.

Фігуранти казали: якщо пара не погодиться виплатити кошти, то вони повернуться, насильно заберуть кошти та інше майно, а їх самих убʼють. Правоохоронці затримали всіх трьох учасників угруповання, коли вони знову прийшли в дім пораненого військового.

За даними слідства, очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них — місцева жителька, причетна до сутенерства.

Члени банди нібито планували надалі «обкласти даниною» і тримати в страху жителів Житомирщини.

Під час обшуків у затриманих правоохоронці вилучили холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також готівку та побутову техніку, яку вони незаконно забирали у потерпілих.

Фігурантам справи повідомили про підозру у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим. Зараз вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.