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У Новій Зеландії заборонять перегони хортів через часті випадки травмування собак.

Про це пише ВВС.

Зоозахисники давно критикують цей вид спорту, звинувачуючи власників хортів у жорстокому поводженні з тваринами або у застосуванні допінгу.

Уряд Нової Зеланії планує згорнути перегони в наступні 20 місяців — цей час витратять для того, щоб переселити собак та допомогти залученим людям знайти нову роботу. Для цього ухвалять відповідні законопроєкти.

«Незважаючи на значний прогрес, досягнутий індустрією, відсоток травмованих собак залишається незмінно високим, і настав час зробити вибір в інтересах тварин», — сказав віце-премʼєр-міністр Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

За офіційними даними, у 2021 році загинуло 232 хорти, що брали участь у перегонах, ще 900 отримали травми. Протягом наступних років зоозахисники задокументували ще 30 смертей собак і понад 2 500 травм.

Найстаріша зоозахисна організація Нової Зеландії SPCA каже, що «в захваті» від цього кроку, і закликала інші країни наслідувати їхній приклад. Зараз перегони хортів дозволені в Австралії, Ірландії, Великій Британії та США.