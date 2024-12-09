Китай почав розслідування проти Nvidia у відповідь на експортні санкції США

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Китайський регулятор почав розслідування проти американського виробника чипів Nvidia. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства та невиконанні зобовʼязань.

Про це пише Reuters.

У заяві Державного управління регулювання ринку (SAMR) не уточнили, яким чином американська компанія могла порушити антимонопольне законодавство Китаю. Однак регулятор вказав, що Nvidia перевіряють на виконання умов, узятих під час придбання компанії Mellanox за $6,9 мільярда у 2020 році. На той момент це була рекордна угода в історії Nvidia.

Розслідування розпочали після того, як минулого тижня США ввели санкції проти китайської напівпровідникової промисловості. Зокрема, США обмежили експорт для 140 компаній, включно з виробниками обладнання для мікросхем. Тож Reuters зазначає, що розслідування Китаю — це відповідь на санкції США.

Nvidia стала однією з багатьох компаній, замішаних в американо-китайських «технологічних війнах». Раніше це завадило Nvidia продавати свої передові чипи штучного інтелекту в Китай. Тож компанія розробила нові версії чипів, спеціально призначені для Китаю, які відповідали експортному контролю США.

На тлі повідомлень про антимонопольне розслідування в Китаї акції Nvidia почали падати.

Востаннє Китай проводив антимонопольне розслідування проти великої іноземної технологічної компанії у 2013 році. Тоді під розслідування потрапив Qualcomm через зловживання своїм становищем на ринку бездротового звʼязку. Компанія виплатила $975 мільйонів штрафу — тоді це була найбільша сума, яку Китаю виплачували іноземні компанії.