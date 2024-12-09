Медіа: Мера Единбурга звинуватили в домаганні до українських біженок

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Мера шотландського Единбурга Кеммі Дея звинуватили в домаганнях до українських біженок. Його відсторонили від посади на час розслідування.

Про це пише ВВС.

Першим про те, що Дей нібито «бомбардував» українських біженок повідомленнями, написав шотландський таблоїд Daily Record. Посадовець запитував жінок про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішності та пропонував «зустрітися за келихом вина».

У повідомленнях Дей використовував смайлики сердечок і поцілунку. Крім того, Дей знаходив українок у застосунках для знайомств, де його повідомлення були більш відвертими.

Одна із жінок, з якою поспілкувалися журналісти, розповіла, що після приїзду до Шотландії почувалася самотньою. Тому вона здивувалася, коли нею «зацікавилася людина такої високої посади». За її словами, вона кілька разів бачила Дея на проукраїнських акціях. Опитані українки кажуть, що спілкування з Деєм було неприємним, але вони відчували тиск через його статус і боялися.

Українські біженки вже звертались до правоохоронців через повідомлення політика. У жовтні 2024 року слідчі почали перевірку. Зараз же правоохоронці перевіряють повідомлення за останні 18 місяців, розпитують колег Кеммі Дея та інших високопосадовців.

Лідер шотландських лейбористів Анас Сарвар сказав, що «глибоко засмучений» через звинувачення проти Кеммі Дея. Речник партії сказала, що лейбористи серйозно ставляться до всіх звинувачень, а на час перевірки Дея відсторонили від посади. Сам Дей раніше казав, що з ним не зв’язувалася поліція, і він нібито не має уявлення, що проти нього триває розслідування.

Консульство України в Единбурзі заявило, що чекає на результати розслідування та сподівається на справедливе вирішення справи. Лідери опозиції в міській раді Единбурга закликали Дея негайно піти у відставку на тлі звинувачень проти нього.