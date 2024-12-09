«Опендатабот»: ІТ-сектор приносить Україні $530 мільйонів щомісяця

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Експорт українських товарів та послуг у 2024 році склав $46,35 мільярда. Це на 10% більше, ніж за такий самий період минулого року.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Переважна більшість заробленого — 70%, або $32,25 мільярда, припадає на товари.

Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. Як порівняти з 2021 роком, експорт на 29% менший — тоді він склав $65,15 мільярда.

44% від усього експорту України цьогоріч — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення. Це на 14% більше, ніж минулого року. Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Також на 14% за рік зріс експорт металів: до 3,78 млрд грн. Наразі на цю сферу припадає 8% від усього українського експорту.

Загалом обсяг експортованих товарів зріс на 12,7%, як порівняти з минулим роком. Утім, це все ще у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році.

Експорт послуг цьогоріч склав $14,09 млрд, що на 4% більше, ніж минулоріч, але на такий же відсоток менше за 2021 рік.

37,7% склала частка ІТ-сектора серед усіх послуг. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та становить 5,31 млрд грн.

Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив $530 млн. До порівняння, торік цей показник був на рівні $555 млн. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік — $600 млн.