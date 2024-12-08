Телескоп Hubble показав серце квазара

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ESA

Космічний телескоп «Хаббл» показав ядро квазара 3C 273. Він розташований на відстані 2,5 мільярда світлових років від Землі.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Квазари — надзвичайно яскраві ядра активних галактик. Потужне світіння квазара створюється надмасивною чорною дірою. Газ, потрапляючи в чорну діру, виділяє величезну кількість енергії, яку можна спостерігати на всіх довжинах хвиль.

Зняти такий космічний обʼєкт — непросте завдання навіть для сучасних телескопів. Якби квазар 3C 273 розташовувався всього за кілька десятків світлових років від нас, він сяяв би на небі, як друге Сонце. Тож вчені застосували встановлений на телескопі «Хаббл» спектрограф STIS. Датчик приладу закрив центральну область квазара, що значно знизило його яскравість і показало деталі.

ESA

Вчені порівняли нове зображення квазара 3C 273 з архівним, зробленим «Хабблом» 22 роки тому. На новому зображенні телескоп демонструє «краплі» і струмінь газу завдовжки 300 тисяч світлових років, що втричі більше за діаметр диска нашої галактики Чумацький Шлях. Імовірно, «краплі» — це карликові галактики, що притягуються до центру квазара — надмасивної чорної діри.

У майбутньому астрономи сподіваються вивчити 3C 273 за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» Загалом по небу розкидано щонайменше мільйон квазарів — майже всі вони розташовані на дуже великій відстані.