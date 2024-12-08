ПС: За ніч Сили ППО знищили 28 російських дронів

Новини

У ніч на 8 грудня 2024 року Росія запустила по Україні 74 ударні дрони Shahed та інших типів з кількох районів пуску — Курська, Орла, Брянська, Міллерова й Приморсько-Ахтарська.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона знищила 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 46 безпілотників локаційно втрачені.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

У повітряному бою брали участь підрозділи зенітних ракетних військ, війська радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині пошкоджені будинки та майно громадян. Постраждалим надають допомогу.