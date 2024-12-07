Удар по Запоріжжю. Серед загиблих виявилося двоє дітей, кількість постраждалих зросла до 27
- Автор:
- Оля Березюк
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Серед десятьох загиблих внаслідок удару по Запоріжжю 6 грудня виявилося двоє дітей.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Наразі триває ідентифікація загиблих. Станом на 15:02 відомо, що двоє з них — діти.
Крім того, до 27 збільшилася кількість поранених. На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. Ще 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно.
- Ввечері 6 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Удар вщент зруйнував авторемонтний комплекс, пошкодив магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру. Найімовірніше, по місту вдарили КАБами.