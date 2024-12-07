SpaceX отримала від Пентагону контракт на розширення доступу України до Starshield

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Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink.

Про це агентству Bloomberg повідомили в Управлінні комерційних супутників Командування космічних систем.

Контракт передбачає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield — засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додачу до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

«Контракти мають спільну мету «полегшити підключення до інтернету в Україні. Обидва контракти передбачають надання послуг впродовж 2025 року», — зазначили в управлінні.

Контракт уклали ще в серпні, але раніше цієї їнформації не розкривали. Чинний президент Джо Байден прагнув надати Україні більше важелів впливу в очікуванні того, що Трамп буде тиснути на українського президента Володимира Зеленського, щоб той провів переговори з Росією для припинення війни.

Командування космічних систем відмовилося розкрити вартість нового контракту, хоча попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько $40 мільйонів.