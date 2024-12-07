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Парламент Південної Кореї не зміг схвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля, який ввів воєнний стан у країні, через неявку депутатів правлячої партії.

Про це повідомляє Yonhap.

Представники правлячої партії «Сила Народу» не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів. Представники політсили почали покидати залу пленарного засідання перед винесенням проєкту на голосування.

У результаті лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні. Для ухвалення документа потрібно було 200 голосів.

Разом з тим опозиційна Демократична партія Кореї ще перед голосуванням попереджала, що якщо законопроєкт відхилять, то його знову висунуть на голосування на позачергових Національних зборах 11 числа.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок.

Опозиція Південної Кореї подала законопроєкт про імпічмент президента.