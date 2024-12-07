Сили ППО вночі збили 7 безпілотників
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 7 грудня (з 21:30 6 грудня) Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, росіяни вдарили ракетою невстановленого типу по Сумщині, також запустили 14 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів з Приморсько-Ахтарська, РФ.
Сили протиповітряної оборони та РЕБ знищили 7 ворожих БпЛА ву Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Ще шість безпілотників локаційно втрачені, один вийшов з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії.