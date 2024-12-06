У Києві засяяла головна святкова ялинка України

Новини

У день Святого Миколая, 6 грудня, на Софійській площі столиці традиційно засвітили вогні на головній ялинці країни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як і торік, ялинка штучна, заввишки 15 метрів — на три метри більше, ніж її попередниця. Однак цього разу символ свят зробили білосніжним. Ялинку вкотре встановили та прикрасили за кошти меценатів.

Блакитна гірлянда завдовжки два кілометри обвиває ялинку, а прикрашають її дві тисячі іграшок бірюзового кольору. Поруч ялинки розташована фотозона під назвою «Крила Фенікса».

«Білий колір символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік. Такий символічний дизайн поєднується з величним фасадом Софії Київської», — каже Віталій Кличко.