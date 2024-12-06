Reuters: Посли ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії
- Автор:
- Оля Березюк
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Представники країн Європейського Союзу не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії, який передбачав продовження для Чехії терміну імпорту російських нафтопродуктів, що надходять в основному через Словаччину.
Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела.
За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення пакета через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям, щоб ті вивели інвестиції з Росії. Члени ЄС повернуться до пакета згодом.
Пакет також включає санкції щодо танкерів, які перевозять російську нафту.
У межах пакета обговорювали питання про продовження винятку ЄС, що дозволяє чехам далі імпортувати дизельне пальне та інші продукти, отримані з російської нафти й вироблені на словацькому нафтопереробному заводі.
У той час як чехи заявили, що не прагнуть продовження дозволу на імпорт російського нафтового палива, Словаччина прагнула зберегти домовленість, термін дії якої закінчився 5 грудня.
Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, є великим експортером дизельного пального, виробленого з російської нафти, до Чехії. Чеські чиновники заявили, що продовження на шість місяців прийнятне.
- ЄС, до якого входять 27 країн, заборонив більшу частину імпорту нафти з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина отримали винятки із санкцій через брак інших джерел постачання.
- Однак Чехія модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти цим шляхом і повністю відмовитися від російської нафти до другої половини 2025 року.