Reuters: Посли ЄС не змогли узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії

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Представники країн Європейського Союзу не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії, який передбачав продовження для Чехії терміну імпорту російських нафтопродуктів, що надходять в основному через Словаччину.

Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела.

За словами дипломатів, дві країни-члени заблокували ухвалення пакета через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям, щоб ті вивели інвестиції з Росії. Члени ЄС повернуться до пакета згодом.

Пакет також включає санкції щодо танкерів, які перевозять російську нафту.

У межах пакета обговорювали питання про продовження винятку ЄС, що дозволяє чехам далі імпортувати дизельне пальне та інші продукти, отримані з російської нафти й вироблені на словацькому нафтопереробному заводі.

У той час як чехи заявили, що не прагнуть продовження дозволу на імпорт російського нафтового палива, Словаччина прагнула зберегти домовленість, термін дії якої закінчився 5 грудня.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, є великим експортером дизельного пального, виробленого з російської нафти, до Чехії. Чеські чиновники заявили, що продовження на шість місяців прийнятне.