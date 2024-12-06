Сили оборони України отримали першу партію нової української зброї — ракет-дронів «Пекло»
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У День ЗСУ, 6 грудня, Сили оборони України отримали першу партію нової української зброї — ракет-дронів «Пекло».
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А деталі зустрічі передає кореспондент Укрінформу.
Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська та запуcтили в серійне виробництво.
Ця нововиготовлена українська ракета-дрон має швидкість до 700 кілометрів на годину та дальність ураження 700 кілометрів. Вже є пʼять успішних застосувань ракет-дронів «Пекло».
За ефективністю «Пекло» не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, але водночас вони їхнє виробництво є значно дешевшим.
Інших характеристик зброї не розкривають з міркувань безпеки.