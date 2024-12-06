Politico: Розвідка Угорщини шпигувала за посадовцями ЄС, які приїжджали до країни

Новини

Спецслужба Угорщини стежила за європейськими чиновниками на території країни, обшукувала їхні готельні номери та записувала телефонні розмови.

Про це пише Politico, посилаючись на спільне розслідування центру Direkt36 і бельгійської газети De Tijd.

Стверджується, що Інформаційне управління Угорщини, будапештський аналог ЦРУ, начебто стежило за слідчими Європейського управління з питань запобігання зловживанням і шахрайству (OLAF). Свого часу вони вивчали діяльність компанії зятя премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У період з 2015 по 2017 рік, коли фахівці OLAF працювали в Угорщині, їхні автівки відстежували, а телефони прослуховували, кажуть журналісти. У доповіді додали, що угорські спецслужби також обшукували готельні номери делегацій ЄС та завантажували дані з їхніх ноутбуків.

Представники Орбана в коментарі Politico не визнали фактів обшуків, називаючи це «фейковими повідомленнями».

Як пише видання, Будапешт уже звинувачували у зламі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів. У 2021 році уряд країни повідомив про придбання ізраїльського шпигунського програмного забезпечення. На початку 2024 року кібератаку здійснили на депутата Європарламенту, який критикував Угорщину.