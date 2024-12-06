Через зрив опалювального сезону в Кривому Розі порушили кримінальну справу

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Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У місті без тепла залишаються 443 житлові будинки, до 245 з них опалення не подавали з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені. Там тривають ремонтні роботи — ліквідвовують аварії на тепломережах.

У Кривому Розі працюють 66 ремонтних бригад. Частину з них залучили з інших міст і областей — з Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Хмельницької областей. Це понад 100 людей з додатковою спецтехнікою.

Зараз до опалення підключені 1 513 будинків. Розслідування зриву опалюваного сезону триває. Також там працює Штаб з ліквідації наслідків аварій і підключення будинків до тепла. У частині міста, де є проблеми з опаленням, світло не вимикають.

Олексій Кулеба раніше зазначав, що в Кривому Розі запровадять особливий контроль, щоб нарахування за опалення тим, хто фактично послугу не отримав, не було.