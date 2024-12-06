Начальника академії імені Сагайдачного Павла Ткачука звільнять. Курсанти скаржилися на побиття та приниження

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У Міністерстві оборони України готують документи, щоб звільнити генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника львівської Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає Юлія Яцюк.

У травні цього року стало відомо, що його підозрюють в побитті та приниженні курсантів. Курсанти академії скаржилися, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг. Із ситуацією розбиралися депутати та Держбюро розслідувань.

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