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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 6 грудня армія РФ атакувала Україну 35 дронами типу Shahed та іншими безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запускали дрони з напрямку Орел.

Українські сили ППО збили 32 ворожих БпЛА із 53. Ще 16 безпілотників локаційно втрачені, а решта два полетіли в напрямку Білорусі.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.