Сили ППО збили 32 ворожих БпЛА із 53
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 6 грудня армія РФ атакувала Україну 35 дронами типу Shahed та іншими безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі росіяни запускали дрони з напрямку Орел.
Українські сили ППО збили 32 ворожих БпЛА із 53. Ще 16 безпілотників локаційно втрачені, а решта два полетіли в напрямку Білорусі.
ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.