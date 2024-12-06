Через санкції російські дрони все частіше ламаються в польоті. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 грудня

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«Бабель»

Кілька місяців тому українські Сили ППО почали відзначати дивну поведінку російських дронів-камікадзе, якими ворог ледь не щодня атакує Україну. Частина з них, повертаючи, падала додолу без вибуху. Частина збивалася з курсу, стаючи легкою здобиччю для українських мисливців за дронами. Це стосувалось безпілотників «Герань-2», виготовлених у Росії копій іранських Shahed-136. А причина була у серводвигуні ― розміром із сірникову коробку, який відповідав за маневрування. Він значно частіше, ніж колись, виходив із ладу.

Річ у тім, що ці двигуни були китайськими ― на відміну від південнокорейських, які росіяни ставили на свої дрони раніше. Це стало одним із наслідків міжнародних санкцій проти російського ВПК, пише The Washington Post. У цій затяжній грі, в якій росіяни постійно намагаються через треті країни, контрабандою чи завдяки шпигунам обійти санкції, а Захід розробляє нові способи закрити ці лазівки, ефект на користь України поступово накопичується. Наприклад, у росіян великі проблеми з постачанням мастила для танків та іншої броньованої техніки: вимоги до нього значно вищі, ніж для звичайного автомастила. Російська промислова база не готова до таких викликів, і якщо «якийсь талановитий науковець із щедрою фінансовою підтримкою й може випустити невелику партію такого мастила, то коли йдеться про десятки тисяч тонн, Росія виявляється на таке неспроможна», йдеться в матеріалі. Росіяни намагаються обходити це обмеження, закуповуючи мастило в західних виробників через Білорусь.

Те ж стосується станків для точної різки металу. Без них не виходить зробити найрізноманітніші види зброї включно з АК-47 ― і все це іноземні станки, постачання яких до Росії заборонене. Оскільки російська промислова база після завершення Холодної війни поступово скорочувалась, своїх таких станків у неї немає і не передбачається, пише медіа.

Один із наслідків цієї промислової війни ― новітні танки окупантів Т-90М уже не оснащуються важливим лазерним сенсором прицілу. Результат цього ― шанси команди танку на виживання зменшуються.

Утім, на жаль, наразі росіяни компенсують погіршену якість своїх дронів-камікадзе кількістю. Безпілотників стало істотно більше, і хоч вони літають гірше, «велика кількість ― це теж свого роду якісна величина», цитує медіа представника української армії. Поступово санкції зменшать спроможності Росії. Але вирішальним чинником, який змусить агресора припинити війну, це не стане, визнають співрозмовники WP.

Це лише частина огляду. Про ще сім матеріалів, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.