FT пише, що тендер на захист ДніпроГЕС виграв бізнесмен, який відмивав гроші для РФ. В «Укргідроенерго» пообіцяли перевірку

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Лондонський бізнесмен Андрейс Браденс отримав державний контракт України на захист ДніпроГЕС від російських атак. США ввели проти нього санкції через підозру в співпраці з російськими спецслужбами для відмивання грошей і обходу санкцій.

Про це написало видання Financial Times.

Браденс — громадянин Латвії, який проживає в Лондоні та називає себе «міжнародним підприємцем». У березні цього року турецька компанія Altair Lojistik Ve Ticaret, що належить Браденсу, отримала контракт на $23,4 млн від «Укргідроенерго». Контракт передбачав постачання кабелів та інших матеріалів для будівництва підземних укриттів, які захищають Дніпровську ГЕС від російських авіаударів.

У середу, 4 грудня, Браденс потрапив під санкції Міністерства фінансів США за свою роль у мережі відмивання грошей, яка, за даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, «використовувалася для фінансування російських шпигунських операцій», а також для допомоги європейським кокаїновим королям.

У американському Мінфіні кажуть, що Браденс повʼязаний з групою компаній TGR, через яку російські еліти уникали американських і міжнародних санкцій.

Altair Lojistik Ve Ticaret в санкційний список не потрапила, однак там є дві інші компанії, якими керує Браденс, — TGR Corporate Concierge LTD та Siam Expert Trading Company Limited. Останню підозрюють в сприянні експорту електронних компонентів до Росії.

В «Укргідроенерго» заявили, що на момент укладання контракту ні Браденс, ні його турецька компанія не були під санкціями.

«У той же час, отримавши 4 грудня 2024 року інформацію про включення потенційного бенефіціара компанії Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, громадянина Андрейса Браденса, до санкційного списку США, компанія негайно розпочала додаткові перевірки. За результатами цих перевірок будуть вжиті заходи відповідно до діючого контракту та законодавства України», — додали у компанії.