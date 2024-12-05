Власників і керівництво онлайн-казино підозрюють у пособництві Росії

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Державне бюро розслідувань підозрює бенефіціарних власників і топменеджерів онлайн-казино в пособництві Росії.

Про це пише пресслужба ДБР, не оголошуючи назву компанії. Утім, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума написала, що йдеться про Pin-Up.

Підозру повідомили бенефіціарним власникам онлайн-казино — трьом громадянам Росії, а також двом громадянам України — директору та власнику торгової марки й домену.

Слідство встановило, що підозрювані організували незаконну роботу онлайн-казино на території України. Росіяни створили механізм із добровільного збору інформації та відомостей про користувачів — клієнтів вебсайту онлайн-казино. І отримали дані, зокрема, про місцеперебування військовослужбовців Сил оборони України.

У ДБР зазначають, що це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України.

Отримані від грального бізнесу гроші спрямовували на користь компанії-нерезидента з боргом перед підсанкційним субʼєктом, власником якого є росіяни.

Раніше в управління АРМА передали понад 2,6 мільярда гривень, які є рахунках товариств, що організовують роботу онлайн-казино.