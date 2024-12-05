Рада підтримала два законопроєкти, які наближають Україну до Римського статуту

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Верховна Рада ухвалила ще два законопроєкти, які важливі для імплементації Римського статуту.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Нардепи підтримали за основу законопроєкт № 11538, який визначає перелік злочинів, що вважаються міжнародними, і встановлює види покарання за них. Він вносить зміни до кримінального законодавства — систематизує норми, що стосуються міжнародних злочинів у Кримінальному кодексі України, і вводить норми щодо їх розслідування у Кримінальний процесуальний кодекс України.

Також підтримали законопроєкт № 11539, який узгоджує Кримінальний і Кримінальний процесуальний кодекси України з положеннями Римського статуту. Це потрібно, щоб ті, хто вчинив міжнародний злочин, поніс покарання.

Україна 1 січня 2025 року офіційно приєднається до Римського статуту — міжнародного договору, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Навіщо Україна ратифікувала Римський статут

По-перше, ця вимога є в Угоді про асоціацію з ЄС. Якщо Україна хоче в Євросоюз, вона має ратифікувати статут.

Також це необхідно, щоб опоненти не звинувачували Україну в подвійних стандартах. Зокрема, в тому, що зараз вона вимагає від інших країн виконувати ордери МКС на арешт низки російських високопосадовців, включно з Володимиром Путіним, коли сама не ратифікувала статут.

Крім того, ратифікація потрібна, щоб постраждалі від російських злочинів українці могли одержати компенсації зі спеціального цільового фонду МКС. Після ратифікації Україна отримала можливість впливати на розподіл коштів фонду.