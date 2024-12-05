ЗМІ: Україна веде переговори з командою Трампа про врегулювання війни

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Представники Офісу президента України й майбутньої адміністрації обраного президента США Дональда Трампа зустрілися у Вашингтоні, щоб обговорити завершення російсько-української війни та зменшити розбіжності в позиціях.

Про це пишуть The Wall Street Journal і Reuters.

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустрічі з майбутніми спецпредставником Трампа з питань російсько-української війни Кітом Келлогом і радником з питань національної безпеки Марком Вотцом. До обговорень приєднався й обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Кіт Келлог та його команда підтримують намагання адміністрації Джо Байдена швидко передати Україні зброю, бо вважає, що це дасть Трампу важіль впливу на Москву в переговорах про врегулювання війни. Водночас команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні членство в НАТО, яке, як вважає президент України Володимир Зеленський, є найдієвішою гарантією безпеки.

На початку року Кіт Келлог мав іншу позицію — казав, що варто призупинити поставки американської зброї в Україну, щоб переконати Київ почати мирні переговори з Росією.

За словами джерел, Єрмак відвідує Вашингтон, щоб налагодити відносини з помічниками Трампа. А днями він зустрівся у Флориді з майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Джерела кажуть, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру.

«Але це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не служить інтересам США чи України», — розповіла людина, знайома з позицією Києва.

Володимир Зеленський припускав, що «гаряча фаза» війни з Росією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом НАТО, тоді як решту територій Україна повертатиме дипломатичними шляхами. Однак такої пропозиції офіційно Києву не надходило.