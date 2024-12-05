Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 1 580 військових

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Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 4 грудня, Росія втратила 1 580 військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 31 дрон оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 748 тисяч військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.