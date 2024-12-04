Російський олігарх Усманов покинув посаду президента Міжнародної федерації фехтування — він пробув на ній лише чотири дні

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Російський підсанкційний олігарх Алішер Усманов склав повноваження президента Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Про це йдеться на сайті федерації.

Виконавчий комітет федерації прийняв та ратифікував рішення Усманова. Обовʼязки в. о. голови Міжнародної федерації фехтування поклали на грека Еммануеля Катсіадакіса.

Журналіст DW Джонатан Крейн у соцмережі X опублікував заяву представника Усманова, в якій йдеться, що таке рішення російський олігарх ухвалив, щоб «відгородити від санкцій Міжнародну федерацію фехтування».

Усманов перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, США, України, Японії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Уперше росіянина обрали на посаду президента FIE у 2008 році та переобрали у 2012, 2016 та 2021 роках. Утім, його четвертий термін тривав лише рік — коли він потрапив під санкції, то залишив посаду.

Упʼяте президентом FIE Усманова обрали лише 30 листопада цього року. Українська федерація з фехтування виступила різко проти такого рішення.

Міністр спорту Максим Бідний назвав таке рішення «прямою зневагою до цінностей людяності та спорту, а також до українців, яких катують та вбивають російські окупанти».

А титулована українська шаблістка Ольга Харлан заявила, що розчарована таким рішенням FIE.