Уряд Франції відправили у відставку

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Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Про це повідомляє Le Figaro.

За пропозицію лівих сил про оголошення вотуму недовіри уряду Франції проголосував 331 депутат.

Це вперше з 1962 року парламент Франції відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш тривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Еманнюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з них не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив консерватора Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Нацобʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Барньє вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були не згодні з цим законопроєктом.