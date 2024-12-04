У Головному сервісному центрі МВС змінять управлінців після розслідування журналістів

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bihus.info

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України змінять управлінців після розслідування журналістів.

Про це повідомила пресслужба МВС.

МВС почне системне перезавантаження робочих процесів. ГСЦ отримає нову команду управлінців, там проведуть позапланову службову перевірку.

Також у МВС створили робочу групу з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг, яку очолює заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Першочергово група має усунити недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах. Далі процес хочуть повністю цифровізувати.

Що передувало

Напередодні проєкт Bihus.Info опублікував розслідування про роботу найбільшого Сервісного центру України — Київського ТСЦ № 8041, розташованого на вулиці Перемоги, 20.

Сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під центрами в черзі по талони на практичний іспит, на електронний талон доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери перехоплюють і продають їх за гроші.

Тим часом, як стверджує Bihus.Info, працівники сервісного центру № 8041 їздять на роботу на дорогих автівках, яких немає в деклараціях або вони оформлені на родичів, а чи й просто на сторонніх людей. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого вартісного майна.

Очільник СЦ № 8041 Олександр Бойко заявив, що працівники не причетні ні до дефіциту талонів, ні до проблем з роботою системи електронної черги. Мовляв, талон важко взяти тільки тому, що у Києві надто багато охочих складати іспит, а інспекторів мало. Водночас Бойко визнав, що така робота системи не є ефективною.

МВС звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести ретельний моніторинг способу життя посадовців, які фігурували в журналістському розслідуванні. Незабаром перевірки пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру.