«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах
- Автор:
- Оля Березюк
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«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
З моменту запуску Wi-Fi в «Інтерсіті» ним скористалися 750 тисяч пасажирів — фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайта.
Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами № 741/742 і № 777/778 Київ — Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.
Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від «Укрзалізниці»: 10 Hyundai, двох Skoda, двох «Тарпанах» та двох поїздах із вагонами МПЛТ.
- Вперше про появу Wi-Fi у швидкісних поїздах «Укрзалізниці» стало відомо 20 вересня.