«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах

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«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

З моменту запуску Wi-Fi в «Інтерсіті» ним скористалися 750 тисяч пасажирів — фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайта.

Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ — Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від «Укрзалізниці»: 10 Hyundai, двох Skoda, двох «Тарпанах» та двох поїздах із вагонами МПЛТ.