Російський танкер відкрив попереджувальний вогонь по німецькому гелікоптеру у Балтійському морі

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У Балтійському морі екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси по вертольоту Бундесверу, який здійснював розвідувальний політ.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі країн НАТО в Брюсселі, пише видання Die Welt.

Однак жодних подробиць вона не повідомила. Наразі невідомо, коли саме стався цей інцидент.

Газета Berliner Zeitung стверджує, що то був цивільний танкер.

Використання сигнальних боєприпасів насправді є звичайною практикою лише в надзвичайних ситуаціях.

Бербок зазначила, що у Балтійському морі завжди є кораблі, які перевозять із Росії вантажі, що підлягають санкціям Євросоюзу.

Міністр додала, що Німеччина має посилити патрулювання в регіоні для захисту критичної інфраструктури від гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Як приклад таких атак міністр привела пошкодження кабелів зв’язку в Балтійському морі в середині листопада та інциденти з глушінням системи GPS у регіоні, через які зазнають труднощів військові та цивільні літаки.